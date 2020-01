8h25 -, de 19 anos, avançado do Barcelona do Equador, está a caminho dopara reforçar o ataque de Nuno Espírito Santo. Os valores do negócio ainda não foram conhecidos mas sabe-se que o agente Jorge Mendes terá sido peça fundamental na transferência da jovem promessa, que deverá assinar contrato por quatro temporadas.8h10 - A administração datem estado, nas últimas horas, a analisar a proposta apresentada pelopara a aquisição de, que chegou a Alvalade através de Jorge Mendes. Ao que Record apurou, os valores apresentados pelo clube inglês – 50 milhões de euros, fixos, mais 20 M€ em variáveis (individuais e coletivas) difíceis de concretizar (ganhar a Bola de Ouro e a Champions, entre outros) – estão ainda distantes da expectativa de Frederico Varandas , ficando naturalmente em aberto a hipótese de os leões avançarem com uma contraproposta.8h07 - Oprepara uma nova oferta por, depois de, tal como Record adiantou, ter enviado ao Athletico Paranaense uma proposta de 20 milhões de euros pela totalidade dos direitos económicos do médio, de 22 anos, e ter visto o clube brasileiro responder com números diferentes.8h05 - A recente veia goleadora derecolocou-o na mira de alguns emblemas europeus neste mercado de inverno, entre eles a. Segundo noticiou ontem o Globo Esporte, do Brasil, a equipa de Paulo Fonseca mostrou-se disponível para pagar 20 milhões de euros pelo avançado, mas, por aquele valor, não terá ‘sorte’ no Dragão ...8h03 - A possibilidade demantém-se de pé. Como ficou evidente nos últimos dias relativamente às notícias sobre o interesse do Tottenham no ponta-de-lança, o facto de a Gestifute de Jorge Mendes estar a participar na definição do futuro do jogador abriu agora a porta do Monaco, de França8h02 -deverá trocar de clube nesta janela de mercado. Emprestado pelo Sporting ao Trabzonspor, o central de 23 anos tem sido pouco utilizado (10 jogos e 1 golo), pelo que, apesar de ter outras propostas em carteira, poderá agora prosseguir a carreira notambém da liga turca8h00 - O diretor desportivo do, Hugo Viana, voltou ontem a Lisboa, após o périplo negocial em Viena (Áustria), e tudo indica que o avançadoserá reforço verde e branco. Record apurou que faltam apenas as garantias bancárias para que a transferência possa ser oficializada, conforme exigência do Slovan.7h49 - José Carlos Peres, presidente d, admitiu o desejo do clube brasileiro em contratarAinda assim, o dirigente ressalva que, para já, existe um grande obstáculo ao negócio: o elevado salário que o extremo de 36 anos recebe.7h48 - Apesar da cobiça de grandes clubes europeus, como o Barcelona e o Milan, o presidente do Dínamo Zagreb fecha a porta à saída de. “Não está à venda”, vincou Mirko Barisic.