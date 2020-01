8h47 - A Fox Sports reacendeu ontem o interesse do Benfica em Adolfo Gaich, avançado do San Lorenzo, noticiando que as águias ponderam pagar a cláusula de rescisão (15 milhões de dólares, isto é, cerca de 13,6 milhões de euros). No entanto, Record sabe que o internacional argentino não está nos planos das águias.





Fábio Coentrão terá sido, segundo o Calciomercato, oferecido à Lazio, num negócio intermediado por Fernando Couto, antigo jogador do clube romano e agora empresário.



Bruno Guimarães, de 22 anos, que esteve a ser negociado pelo Benfica. A transferência vai render 20 milhões de euros ao Ath. Paranaense.



- O ‘The Sun’ escreve que o United propõe triplicar o salário de Ángel Gomes, na ordem dos 11 mil euros semanais, de modo a que o filho de Gil, campeão mundial de sub-20, renove contrato.



8h45 - Além do Milan, também oe o estão na pista de. Ao que Record apurou, os dois clubes franceses perguntaram as condições para tentar garantir o médio, pensando num empréstimo.Confira aqui tudo o que se passou no mercado no dia 24 de janeiro.8h37 - O Globoesporte avança que ocontratouao Coritiba por 5 milhões de euros. Lateral só se juntará à equipa catalã no verão, quando já tiver 18 anos.8h25 - José Mourinho vai mesmo perdernesta janela de mercado. A imprensa inglesa e italiana asseguram que ochegou a acordo com opara a transferência do médio de 27 anos, a troco de 20 milhões de euros, uma verba significativa, tendo em conta que o dinamarquês terminava contrato com os londrinos em junho. Eriksen é aguardado em Milão na segunda-feira, uma vez que está convocado para o jogo de hoje com o Southampton, mas a viagem ainda está dependente do ‘OK’ do Tottenham, que procura um substituto para o internacional dinamarquês.8h19 - O voltou à carga nas últimas horas para tentar fechar a contratação de. Segundo Record apurou, as conversas com o clube inglês, depois de um momento de impasse, foram reativadas e estão a intensificar-se, numa altura em que a janela de transferências entra na reta final.8h10 - A recusou uma proposta de empréstimo deaoaté ao final da presente temporada, com opção de compra. Record apurou que o clube inglês, do segundo escalão do futebol inglês, estava disposto a pagar 10 milhões de euros pelo passe do jovem caso este vingasse no Championship.