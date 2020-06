8h30 - Jorge Jesus confirmou nas redes sociais que renovou por mais um ano com o Flamengo.





8h22 - O jornal espanhol 'As' escreve que oestá muito interessado em, extremo inglês de 20 anos do. Mas tem a concorrência do, que quer convertê-lo no seu novo8h18 - O jornal catalão Sport assegura na sua edição desta quarta-feira que a contratação do avançado argentinopor parte do, está muito bem encaminhada. Os catalães terão acordado um vínculo com o jogador válido por cinco épocas e um salário de 12 milhões de euros por ano. Falta fechar a negociação com o, que reclama uma verba entre os 80 e os 90 milhões, mais dois jogadores.8h16 -, jovem lateral do, de 19 anos, é o jogador quepretende para reforçar o corredor esquerdo do. A notícia é avançada pelo Globoesporte.8h13 - O empresáriorevelou em declarações à Sky Sports quequer regressar à Premier League na próxima época. O brasileiro foi emprestado peloao, mas os alemães não acionaram a cláusula de compra.- A segunda proposta de 100 milhões de euros de quefalou na entrevista à BTV, para o próximo defeso, dizia respeito a. O presidente doconfirmou que rejeitou uma proposta de 60 milhões de euros apresentada pelopelo avançado brasileiro mas essa ofertatinha a porta de saída aberta para oantes da pandemia. Era um dos jogadores que, em entrevista à BTV, revelou que ovenderia por 100 milhões. Saiba mais(22 anos) e(23) são os dois jogadores que encaixam no perfil traçado porna sua última entrevista à BTV, quando prometeu o regresso de um jovem da formação do, assim este termine o seu atual contrato. Saiba tudo- Bom dia, seja bem vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências, onde acompanharemos todos os rumores e confirmações ao minuto. Fique connosco!