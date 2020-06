9h45: Wuilker Fariñez, guarda-redes venezuelano de 22 anos que joga no Millonarios de Bogotá, vai jogar emprestado no Lens na próxima temporada





9h29: O selecionador belga, Roberto Martínez, garantiu à BeinSport quepode deixar ose o emblema inglês não participar na próxima edição da Champions8h42: Rescisão de contrato . Foi esta a punição do, depois de a mulher do avançado sérvio ter feito várias publicações racistas nas redes sociais.8h40: Os rumores apontam-no a Espanha, masgarante hoje, em entrevista ao 'Tuttosport', que está feliz em Turim e quer continuar na8h35:rescindiu com ocom quem tinha contrato por mais um ano. O veterano jogador, de 35 anos, deverá agora rumar ao, segundo o GloboEsporte8h20:já terá dito a Conte que lhe agrada rumar amas garantiu ao treinador doque estará focado no seu trabalho com a eqipa enquanto estiver em Milão, avança a 'Gazzetta dello Sport' este sábado.- O papel denonão se limita ao relvado. O clube também conta que ele o ajude a convencer Pogba ... que vale a pena ficar em Old TraffordBom dia! Fique connosco ao longo de mais um dia e fique a par de todas as movimentações e rumires do mercado de transferências