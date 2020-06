8h44: O fim do empréstimo de Nainggolan do Inter ao Cagliari termina no final desta temporada, mas não faltam interessados ao belga: segundo o Calciomercato, Roma e Fiorentina estão na corrida





8h40: Oestá de olho eme segundo o 'De Telegraaf' já terá mesmo feito uma proposta aopelo médio que também está na lista do Real Madrid8h31:está no centro do furacão em Itália, devendo ser alvo de despedimento por parte do Brescia . O avançado italiano tem falhado os treinos desde o regresso ao trabalho em conjunto, no passado dia 26, e a direção enviou-lhe um email a informar que prescindia dos seus serviços, avançando para uma rescisão por justa causa.8h20:descarta o: o 'Tuttosport' garante que o jogador vai deixar omas tem outros planos para o futuro8h07:vai regressar à China - o avançado deixará São Paulo e ruma aoda Superliga chinesa- Os alemães doestão atentos à situação de Florentino Luís , de acordo com a ESPN.- José Mourinho tem o desejo de reforçar o meio-campo dopara a próxima época... para infortúnio de Jorge Jesus . Segundo a imprensa inglesa, o Special One tem como uma das prioridades a contratação do médio doBom dia! Fique connosco ao longo do dia e acompanhe a par e passo tudo o que se passa no mercado de transferências: dos negócios concretizados aos rumores que agitam a Europa