8h15: O L'Équipe avança hoje quevai deixar o- o clube francês já anunciou ao central que não irá renovar o seu contrato8h09: Em entrevista à CNN,não só falou da sua trajetória na, como não escondeu a vontade de jogar ao lado de... Messi.- A Roma deu início à negociação da renovação do contrato de. O vínculo do técnico é válido até 30 de junho de 2021, contemplando mais uma época de opção. O clube quer juntar-lhe mais outra. renegociaram os termos do acordo que permite aos leões adquirir mais 50% do passe do médio brasileiro, de 21 anos.Bom dia! Rumores e já alguns negócios: assim vai indo o mercado de transferências por estes dias. Fique connosco e acompanhe a par e passo tudo o que se passa

9h01: O85 milhões para contratarescreve o 'Daily Mail'.8h39:dá luz verde à. O jogador que termina contrato com ojá terá chegado a acordo com os blues, segundo o 'Daily Star'8h30: Oinsiste em, do8h21: Abramovich vai investir em grande no mercado este ano. Depois de Ziyech e Timo Werner, oestá agora de olho em mais um craque da Bundesliga:, do, segundo o 'Daily Mail'