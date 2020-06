8h46: Ambiente tenso no Milan com Ibrahimovic a fazer saber que não está satisfeito com o projeto do clube. A 'La Gazzetta dello Sport' fala hoje de uma reunião entre o plantel e a direção do clube que durou 45 minutos e na qual o CEO, Ivan Gazidis, falou na redução dos salários. O jogador dos suecos terá sido dos mais duros com Gazidis





8h33: Segundo o 'Daily Express',, que acaba contrato com oe 30 de junho de 2021, tem mercado. O francês, de 33 anos, está na lista de José Mourinho para o8h25: Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo na mesma equipa pode parecer um sonho para muitos adeptos, mas Maurizio Sarri admite que a coabitação dos dois craques nanão é fácil. Não do ponto de vista pessoal, mas sim ao nível do jogo. Para isso, já está a arranjar uma alternativa na frante de ataque para fazer dupla com CR7: Arkadiusz, avançado do, avança o Calciomercato.8h20: Berlusconi não esconde a ambição para o seu, equipa de que é proprietário e que acaba de subir à Serie B de Itália. E se falamos em sonho, é mesmo... sonho: contratar8h10: O 'Daily Mail' escreve que ovai tentar a contratação de, do. O Chelsea está igualmente na corrida e disposto a avançar com 80 milhões por aquela que é considerada uma das sensações da Bundesligaé o primeiro reforço dopara a época 2020/21. O extremo-esquerdo, de 26 anos, chegou a acordo com os canarinhos e deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias.- Já a desenhar o plantel da próxima temporada, o garantiu os serviços de Fumu Tamuzo , avançado francês, de 25 anos, que representava o, do terceiro escalão do futebol gaulês.está de saída doe vai ser reforço do Qarabag do Azerbaijão - Bom dia! Quem disse que em dia feriado não se podem fazer bons negócios? Fique connosco e acompanhe a a par e passo tudo o que se passa no mercado de transferências