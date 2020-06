9h33: O lateral-direito do V. Guimarães, Falaye Sacko, está a ser cobiçado por dois clubes ingleses. De acordo com uma notícia do jornal Daily Mail, o internacional pelo Mali está a ser seguido por West Ham e Crystal Palace.





9h13: O 'Corriere dello Sport' escreve esta quarta-feira quec pediu 6 milhões de euros por temporada aocomo condição para renovar o contrato9h07: O médio australianovai deixar o(Championship) uma vez que não chegou a a cordo com o clube que representava desde 20179h03: O 'Sport' avança hoje que a próxima renovação decom ovai seguir o modelo anterior: renovar la próxima renovación del astro argentino seguirá la misma fórmula. Renovar um ano + 1 até 2023 com a opção do argentino sair em 2022 se quiser8h50:tem um novo interessado: depois de, ojunta-se agora aos pretendentes do jogador do8h40:, do, tinha já acordo fechado com omas a decisão dos merengues de não irem ao mercado devido à crise provocada pelo coronavírus fez com que o médio holandês olhasse para outras ofertas. Oé agora o mais bem colocado como destino- O agente devoltou a abordar o interesse do, garantindo que o internacional mexicano continua nos planos de Antonio Conte para a próxima época.despertou o interesse do Benfica , segundo dá conta o portal EuropaCalcio. O médio-ofensivo peruano, de apenas 18 anos, atua pela Academia Cantolao, no país natal, e já é internacional sub-23 pelo seu país.- De saída do Estoril, o treinadorestá na lista de alvos do Hermannstadt , da Roménia, clube no qual jogam David Caiado, Afonso Taira e Yazalde- Depois de nos últimos meses ter sido ligado a avanços por Grimaldo, oestará agora a virar agulhas para... Nuno Tavares : imprensa italiana coloca o lateral-esquerdo donuma lista restrita de alvos do clube da Serie Arebenta com a escala e valor de mercado dispara: SAD doresiste a vender o novo bombardeiro e começa a apontar para a... cláusula de rescisão - Oanunciou a contratação de Clé Andrade , que chega aos azuis depois de representar oBom dia! Acompanhe aqui, a par e passo, todos os rumores e negociações do mercado de transferências