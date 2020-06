8h50: A imprensa italiana avança hoje que Jovic já deu luz verde ao Milan: o clube italiano estará a negociar com o Real Madrid um empréstimo com opção de compra





8h35:vai ser uma das jóias mais cobiçadas do mercado. O central de 35 anos, que não renovou com o, tem ofertas da Premier League e, segundo o 'The Telegraph', estará disposto a baixar o salário para assinar peloé hipótese para treinar equipa B do: técnico agrada em Alvalade mas terá de desvincular-se do Shakhtar Donetsk era desejado pelopara substituir Bruno Fernandes mas admite que a situação se alterou. "No início do ano houve interesse de um clube português. Agora tenho de esperar pois os tempos mudaram. Vivemos tempos excecionais e todos estão nesta situação", disse ao ‘La Nacion’.- O processo de renovação do contrato devai avançar e tudo aponta para que a SAD doe o lateral-direito cheguem, em breve, a um acordo Bom dia! Acompanhe aqui tudo o que se passa no mercado de transferências, dos rumores às contratações confirmadas.