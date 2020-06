9h02 - O Manchester City, emblema que detém o passe de Nahuel Ferraresi, defesa-central que esteve na equipa B do FC Porto na época finda, terá pedido 2,5 milhões de euros ao FC Porto para abrir mão do jogador.





9h01 - Depois de oficializadas as renovações de Eduardo Quaresma e Nuno Mendes, ambas até 2025, o Sporting não perde tempo e está de novo no terreno em busca de... mais. Quer isto dizer que a SAD liderada por Frederico Varandas quer voltar a dar boas notícias aos sportinguistas e, para tal, de acordo com informações recolhidas por Record, os leões devem em breve sentar-se à mesa com os representantes de Luís Maximiano e Joelson, quer num, quer noutro caso, provavelmente antes do embate com o Belenenses SAD, na sexta-feira.8h40 - Odemitiu o treinadordepois da derrota de sábado em San Mamés.8h30 -, de 24 anos, tem já certa a continuidade noe vai assinar um contrato válido para as próximas quatro temporadas. O pré-acordo foi acertado logo quando o empréstimo entre o Sporting e os baggies foi consumado e deverá ser oficializado no fim da presente temporada, altura em que o WBA irá pagar a primeira tranche à SAD leonina. Esse pagamento, é bom lembrar, estava agendado para o dia 31 de maio, mas foi adiado devido à pandemia do coronavírus, sendo que os leões aceitaram receber a primeira tranche quando o Championship terminar.8h20 - O desejo devoltar a Inglaterra poderá concretizar-se já na próxima temporada. O treinador do Rio Ave foi alvo de contactos informais por parte doe vê o nome ainda a circular no meio, pelo que até podem surgir outros clubes pelo caminho.8h10 - Matias Romano, diretor financeiro do, revelou que Pedrinho viaja para Lisboa no dia 30 deste mês. O dirigente do Timão abordou o assunto ao falar da situação financeira complicada do clube. Romano explicou que o Corinthians negociou com uma entidade de crédito para receber o dinheiro da venda do criativo mais cedo.8h01 -chegou a acordo com otendo em vista a renovação do contrato (o atual vínculo expirava no final da temporada) por mais dois anos.8h00 - Bom dia, estamos de voltar para acompanhar tudo o que diz respeito a rumores de mercado e transferências. Siga tudo qui.