9h22 - Juan Carlos Restrepo, padrastro de James Rodríguez, garantiu que o jogador tem vários pretendentes.





8h52 - O regresso de Jorge Jesus ao Benfica para ocupar o lugar de Bruno Lage é encarado como praticamente impossível, pelo que a direção das águias já começa a estudar alternativas ao atual técnico do Flamengo. E a solução pode estar no estrangeiro. Ao que Record apurou, há dois muitos fortes em cima da mesa, que estão a ser alvo de estudo por parte dos responsáveis benfiquistas:.Mas há outros nomes apontados. Saiba quais. 8h42 -encontra-se focado a 100 por cento no dossiê treinador. O presidente do Benfica cancelou, inclusive, algumas reuniões importantes para se dedicar em exclusivo a esta questão. Quando faltam sete jogos para o final da temporada – já com a Taça de Portugal –, a cúpula diretiva do Benfica tem noção de que precisa de avaliar com prudência os cenários, pois também está em causa 2020/21.8h40 - O Sport avança queserá confirmado domingo como jogador da8h30 - Com o campeonato suíço a decorrer nos mesmos moldes que o português, o Young Boys solicitou ao FC Porto a extensão do empréstimo do lateral-direitoaté agosto. O suíço, de 24 anos, tem sido uma peça importante na equipa de Gerardo Seoane, registando 34 jogos e um golo, esta época.8h10 -guarda-redes de apenas 16 anos, estará a ser seguido pelodepois de já se ter estreado num jogo da Taça da Ucrânia. Em entrevista ao portal Zbirna, Alexander Suprun, antigo técnico de Isenko, confirmou a abordagem encarnada.8h05 -foi dado como possível reforço dosegundo o portal CalcioMercato. O defesa uruguaio, de 26 anos, atua agora na Argentina desde 2017, ao serviço do Independiente, depois de na Europa ter representado Torino e Granada.Bom dia! Estamos de volta para acompanhar tudo o que se passa no mercado. Siga aqui.