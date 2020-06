9h31 - Além de Pochettino, outro técnico com passado recente em Inglaterra continua na mira do Benfica. Falamos de Unai Emery, treinador espanhol de 49 anos, que orientou o Arsenal até 29 de novembro. Contactado por Record, o vencedor da Liga Europa em 2014, pelo Sevilha, precisamente diante do Benfica, garantiu não ter sido abordado pelas águias. Sobre o que o futuro lhe reserva, o técnico brincou: "Até estou a ver um jogo", disse-nos.





8h49 - já está em Turim para fazer os testes médicos na
8h25 - A contratação de não significa que o Sporting deixe de estar atento à situação de, guarda-redes, de 30 anos, que tem contrato com a Roma até 2023, mas que esta temporada está cedido ao Cagliari
8h20 - Em Inglaterra diz-se que ficou irritado por ver fugir um jogador. O treinador português terá pedido há meses com o belga a acabar por assinar com o Borussia Dortmund.
8h10 - na próxima época, sabe Record. O guarda-redes de 23 anos está em final de contrato com o Real SC e integrará a equipa B dos leões em 2020/21, já de olho num patamar acima, pois será o terceiro guardião da equipa principal,
8h04 - foi sondado por Vieira sobre o regresso ao B, mas já descartou a hipótese de suceder a Bruno Lage. Na base da decisão esteve o pacto assumido com o grupo de trabalho do Flamengo.
8h01 - agora o alvo do para render Bruno Lage no comando técnico da equipa. Ao que Record apurou, a SAD liderada por Luís Filipe Vieira já encetou contactos com o treinador argentino.