8h24 - O Benfica já encetou os primeiros contactos com Mauricio Pochettino, nesta altura o principal alvo para suceder a Bruno Lage, que hoje estará no banco das águias frente ao Marítimo. Ao que Record apurou, os responsáveis encarnados querem convencer o treinador argentino com o projeto europeu.





8h22 - Aavança que Ernesto Valverde está buscando casa en Valencia, numa altura eem que a situação de Albert Celades está cada vez mais complicada no clube che.8h20 - Com o regresso da 2ª Liga ainda longe no horizonte, os responsáveis dojá decidiram que vai continuar a ser o homem do leme. O técnico, de 54 anos, irá assim para a terceira temporada à frente da formação secundária dos dragões.8h15 - A SAD do Sporting está a realizar todos os esforços para renovar contrato come, hoje, haverá uma nova ronda negocial com o pai do jogador, Eusébio, que neste processo trabalha em parceria com o empresário Kia Joorabchian. Oestá atento.8h03 -um dos capitães da Briosa, poderá, afinal, continuar a vestir a camisola da por mais uma temporada . Segundo as informações recolhidas por Record, o defesa-central, de 37 anos, não vai deixar de jogar e estuda, por esta altura, várias opções para prosseguir a carreira, sendo a possibilidade mais forte mesmo a renovação, por mais uma época, com os estudantes.8h01 - O ex-Sportingvai assinar cinco temporadas pela Juventus, deixando o City. O atacante, de 19 anos, já realizou os testes médicos no centro de treinos da Juve e deve alinhar nos sub-23 do clube em 2020/21.Bom dia, estamos de volta para acompanhar tudo o que se passa sobre o mercado de transferências. o Benfica volta a dominar todas as atenções. Siga aqui.