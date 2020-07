9h39 - Fabian Ruiz, médio do Nápoles cobiçado por Barcelona e Real Madrid, terá em mãos uma proposta de renovação por cinco anos. A imprensa italiana conta que o espanhol, de 24 anos, está tentado a aceitá-la.





9h34 - O 'Tuttosport' escreve que aestá em negociações com opara a contratação do médio. O jogador está avaliado em 25 milhões de euros, mas os bianconeri estarão a tentar incluir no negócio o passe de, jovem de 20 anos que se encontra emprestado ao9h18 - A estrutura do futebol profissional do pode ser reforçada já a partir da próxima temporada. Esse elemento poderá já ter o aval de, que Vieira quer ver no banco dos encarnados a partir da próxima temporada.8h54 - A chegada de Feddal ao Sporting pode implicar várias mudanças na defesa leonina.está vinculado ao Sporting até junho de 2024 mas, com 14 jogos na presente temporada, deverá procurar novo clube., que renovou no início do ano, também poderá sair caso chegue uma boa oferta a Alvalade. A situação de, pouco utilizado por Amorim, levanta dúvidas sobre a sua permanência.8h32 -pode estar de saída do. O avançado inglês, segundo o jornal 'The Sun', está farto e pensa que uma mudança de ares pode ser positivo para a sua carreira. Kane quer certezas para a próxima época, nomeadamente a presença nas provas Europeias.8h25 - O site francês 'Le10 Sport' garante que oestá interessado em, do, e em, do8h22 - O presidente do, clube que já garantiu a subida à 1.ª divisão em Espanha, anunciou a contratação de, o primeiro reforço para a próxima época. O avançado espanhol de 34 anos, integrou a seleção espanhola que ganhou o Europeu de 2012.8h18 -, presidente do, revelou numa entrevista a um programa de televisão esperar quecumpra o contrato até ao fim. A permanência do treinador em Camp Nou tem, recorde-se, sido muito questionada. O líder dos blaugrana mostrou-se também confinate na renovação do contrato de- A caminho dopode estar também o guarda-redes do, que termina contrato no final da época. O jogadoro seu vínculo com os colchoneros, mas rejeitou a oferta para iniciar um novo projeto.está a recolher oantes de oficializar a mudança para o. O central já consultou, que lhe deu boas indicações sobre o clube; posteriormente, teve conversase o diretor desportivo leonino,vai deixar o, onde orientava os juvenis dos azuis, parados juniores dovai reforçar o. O acordo com o, segundoapurou, está praticamente concluído. O lateral, de 20 anos,, ao abrigo da parceria entre os citizens e os leões.em agosto, de forma a integrar a pré-época do- Oestá interessado em. De acordo com o que o nosso jornal apurou, o clube de Buenos Airese, nesse sentido, vai iniciar os contactos com oe o futebolista.está muito perto de ser reforço dopara a próxima temporada. O extremo encarnado, filho de Sérgio Conceição, está em negociações com o emblema arouquense e a expectativa do clube é de que- A estrutura do futebol profissional dopode ser reforçada já a partir da próxima temporada. Os encarnados planeiam encontrar um elemento que ocupe um lugar entre, diretor-geral, e a administração da SAD, encabeçada por. Saiba mais- Oconta fechar a contratação de. Mesmo que a condução da equipa esteja assegurada poraté final da época, os encarnados têm urgência em contratar o novo treinador, para começar a preparar 2020/21.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transfências, onde como é hábito acompanharemos tudo ao minuto. Fique connosco!