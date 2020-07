10h15: A 'Gazetta dello Sport' aponta os nomes que Sarri pretende ver na Juventus na próxima época. Jorginho e Emerson, do Chelsea e Milik, do Napoles são alguns dos jogadores apreciados pelo treinador italiano.





10h07: Segundo avança o jornal alemão 'Bild',, vai falar com os responsáveis dopara se mudar para oneste mercado de transferências. O jogador pretende sair e a Premier League parece ser o destino mais provável.9h31: O, de José Mourinho, quer: o 'Daily Express' avança que a proposta já feita à Roma ronda os 49 milhões de euros9h15:renovou contrato com o. O treinador, que dirige a equipa desde outubro de 2019 tinha vínculo até ao fim da presente temporada prolongando-se agora até 20228h50: Segundo o 'Bild',pode estar de volta à Ligue 1 pela mão do. Depois do, o guarda-redes regressou amas não deverá fazer parte do plantel da próxima época8h42: O 'Tuttosport' avança que orecebeu uma oferta de 50 milhões de euros por pormas recusou-a. Oestá no encalce do colombiano8h30: Ovai blindarcom um cláusula de 150 milhões de euros, escreve o 'Daily Mail'pode ser jogador nas próximas horas, apurou. O central do, de 25 anos, deve ficar acertado com o Benfica depois do jogo de hoje do emblema brasileiro ante o Santo André, a contar para o campeonato paulista, em que o futebolista ainda irá participar.- Oestá no mercado à procura de reforços para o eixo da defesa e há dois elementos contratualmente ligados aoque têm sido associados ao emblema orientado por Julen Lopetegui. São eles Diogo Leite e Chidozie avalia: brasileiro é possível reforço para as águias. Extremo dofaz parte de uma lista que agrada a Jorge Jesus . SAD estuda como avançar, mas preço é problemainteressa para o ataque do: o extremo-direito, de 22 anos, tem contrato com o, mas a possibilidade de se mudar para a capital do móvel em agosto está em aberto alvo para a lateral do: Jogador dojá identificado por Jorge Jesus para reforçar o plantel dos encarnadosBom dia! Fique connosco ao longo de mais um dia e acompanhe tudo o que se passa no mercado de transferências