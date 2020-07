8h58 - Gilberto é o alvo preferencial do Benfica para a lateral direita já em 2020/21. O brasileiro, de 27 anos, é uma das referências do Fluminense, clube que não garantiu qualquer aproximação por parte do Benfica, para já.





8h37: O diário espanhol 'marca' avança quevai manter-se no comando técnico doem 2020/2021, depois de uma conversa entre o treinador francês e o presidente dos merengues Florentino Pérez.8h33 - De acordo com a TVI24, oestá interessado na contratação de. O central português, de 26 anos, que se afirmou esta temporada no Olympiacos de Pedro Martins, poderia motivar, segundo a mesma informação, um investimento na ordem dos 7 milhões de euros por parte da SAD.8h25 - Além de, a Gazzeta dello Sport noticia o interesse de Maurízio Sarri nas contratações depara reforçar o plantel dana próxima temporada.8h18 -pretende um defesa-central canhoto e é essa a prioridade no ataque ao mercado, no que diz respeito ao sector recuado, apurou o nosso jornal, daí Lucas Veríssimo estar mais longe. 8h17 -, defesa-central, de 27 anos, que representou onas últimas cinco temporadas, poderá vir a reforçar o sector defensivo do Sporting na próxima época, mas apenas se se verificarem diversas premissas. Saiba aqui quais. 8h16 - A oferta inicial realizada pelo ficou longe das pretensões do goleador uruguaio. Como já foi referido, o avançado auferia um salário milionário no PSG (18,4 M€). Como jogador livre, o avançado baixou a fasquia para 12 M€, ainda assim bem acima da realidade do Benfica e portuguesa.8h13 - O Santos empatou nesta madrugada de quinta-feira (à hora de Portugal) em jogo diante do Santo André. No final da partida, uma das perguntas feita a Jesualdo Ferreira, treinador do emblema santista, disse respeito acentral que nos últimos dias estava a ser negociado com o8h02- O médio colombianofoi ontem apontado pelo programa espanhol ‘El Chiringuito’ como possível reforço do Benfica mas Record pode adiantar que o negócio não vai avançar devido ao preço proibitivo.8h01 - Olaneia, no imediato, reforçar o lado esquerdo da tripla de defesas e está próximo de executar essa operação de mercado com a contratação de, central canhoto, como é da preferência do técnico Rúben Amorim. O negócio continua de pé Bom dia! Estamos de volta para acompanhar mais um dia de mercado. Siga tudo aqui.