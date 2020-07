8h35 - Pedrinho está de saída do Paços de Ferreira. Segundo as informações recolhidas por Record, o médio português, de 27 anos, viajou ontem para a Letónia para assinar contrato com o Riga FC.





8h33 - Ainda não é desta querenova contrato com o. O empresário Kia Joorabchian adiou a sua viagem a Lisboa por motivos de agenda relacionados com a final da Taça de Inglaterra e o processo fica assim retardado.8h32 -não voltou a ser utilizado desde que Rúben Amorim assumiu o comando técnico doe, para poder jogar com regularidade, vai ser cedido na próxima época 8h31 - Ainda no não faz parte dos planos de Rúben Amorim para a próxima temporada e terá já recebido indicações da SAD verde e branca para procurar um clube no qual possa prosseguir a sua carreira.8h28 - O mercado também mexe no que a saídas diz respeito nopodem estar de partida, ambos para Inglaterra. O primeiro não entra nas contas de Rúben Amorim e tem vários interessados em terras de Sua Majestade , ao passo que o segundo, uma das figuras da ponta final da temporada leonina, já foi alvo de abordagens concretas . Nesse sentido,sabe que houve clubes a demonstrarem interesse em apresentar propostas superiores a 15 milhões de euros.8h24 - continua a um pequeno passo do. Ao contrário do que se disse em Espanha durante o dia de ontem, o acordo entre oe leões está concluído e o jogador será apresentado como reforço dos leões nos próximos dias. Na prática falta apenas assinar o contrato...- Recorde como foi o dia de ontem no nosso acompanhamento do mercado 8h21 - Oquer garantir, do, e Pinto da Costa está a intervir diretamente no processo , tendo já conversado com Jorge Mendes sobre o lateral-esquerdo.8h18 - Pretendido pelo está bastante entusiasmado com a possibilidade de vir para a Luz. Quem o diz é o seu pai e empresário do jogador, Sergio Cabrera.- Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma jornada de acompanhamento das novidades em torno do mercado de transferências. Confirmações, rumores e muito mais: tudo vai passar por aqui nas próximas horas. Fique por aí!