9h24 - O lateral esquerdo Yanis Hamache vai mesmo ser reforço do Boavista. Depois de na quarta-feira a 'France Football' ter avançado que o jogador ia deixar o Nice para reforçar os axadrezados, foi o próprio clube francês a confirmar a transferência através do seu site oficial.





8h59 - A frente de ataque dotambém se prepara para sofrer mexidas para a nova temporada., ponta-de-lança que foi um dos melhores marcadores da Liga NOS, está na mira da SAD arsenalista, que poderá avançar para a contratação de um jogador que não precisa de apresentações junto de Carlos Carvalhal. O iraniano, no entanto, ainda tem mais um ano de contrato com o Rio Ave. Mas este dossiê está dependente deque deve rumar ao estrangeiro.8h43 - O 'Sport' avança que oquerO jornal da Catalunha diz também que Nélson Semedo também está a ser equacionado embora não seja a prioridade.8h28 - Aestá apostada na reconstrução do plantel para a próxima temporada, mas com conta peso e medida. Nesse sentido, já acautela a saída de– Antunes já está garantido desde o início da semana, como Record deu conta –, e o internacional argentino, de 28 anos, será uma peça-chave no financiamento das transferências que se avizinham no verão, como o nosso jornal já adiantou.8h24 - Fora das contas do treinador do Sporting, Rúben Amorim, para a próxima época, Francisco Geraldes é um importante trunfo negocial para a SAD verde e branca assegurar mais um reforço tendo em vista a próxima época:. Os leões, sabe Record, já chegaram a acordo com os vila-condenses no que respeita à troca direta do médio formado em Alcochete e o extremo do emblema de Vila do Conde.8h22 - O voltou à carga pordefesa-central do Santos. Ao que Record apurou, a SAD liderada por Luís Filipe Vieira apresentou uma proposta de 6 milhões de euros – os responsáveis do Peixe pediram 12 milhões para abrir mão do jogador.8h12 -os próximos passos a dar na sua carreira, visto que o médio do, contratado na época passada ao Belenenses SAD por 3,1 M€, já sabe que não seguirá em Alvalade em 2020/218h10 - Osondou, visando uma transferência para a Major League Soccer (MLS), apurou Record, e, apesar de se sentir lisonjeado pelo convite, o central já fez saber que a sua vontade é permanecer no Sporting até ao final do contrato que termina em junho de 2022.8h01 - A SAD do está a ultimar outros três processos, relativos a reforços, que podem ficar concluídos nos próximos dias:Bom dia! Estamos de volta para acompanhar mais um dia de mercado. Siga tudo.