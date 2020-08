Mercado a mexer: Cavani implica esforço ao Benfica, Jonathan pode render mais ao Sporting e Trincão vale o dobro

9h33 - Em alta rotação, a SAD encarnada trabalha para dar reforços a Jorge Jesus o mais rapidamente possível e avança em vários tabuleiros. Nesse sentido, o Benfica vai voltar à carga por Koch e Waldschmidt, dupla do Friburgo.





8h59 -passa por um momento conturbado no. O 'peixe' foi eliminado no campeonato paulista e no seio do clube há quem peça a sua saída.8h50 - O defesa belga, que já anunciou que não vai continuar no, estará muito perto de chegar a acordo comade8h45 -recusou uma nova proposta de renovação com oaté junho de 2022 e, segundo a imprensa inglesa, os agentes do jogador brasileiro já se reuniram com responsáveis do8h42 -está a tentar reforçar ocom jogadores que conhece bem e um deles é, avançado do, ex-, com quem trabalhou no8h37 - Onão desiste do japonês, jogador doque na última época esteve emprestado ao. A imprensa espanhola noticia que o jogador está interessado na mudança (outra vez por empréstimo), pois gostava de ser treinado por. O 'As' adianta quetambém estão na 'corrida'.8h34 - A 'Sky Sports' garante quevai mudar-se em definitivo para o, numa operação sem custos para o clube italiano. Recorde-se que o chileno está emprestado pelo8h31 - O 'The Sun' noticia esta terça-feira queestá muito próximo de assinar pelo. O jovem médio inglês dodeverá custar 120 milhões de euros aos cofres dos red devils, que estão dispostos a oferecer-lhe quatro anos de contrato e um salário semanal a rondar os 244 mil euros.já vale mais de 60 milhões de euros. Este foi o valor da proposta rejeitada pelooriunda da Premier League pelo avançado, que custou 31 milhões em janeiro.pode render mais dinheiro ao, pois o Leeds está interessado no lateral argentino. Saiba que valores estão em causa., estrela uruguaia de 33 anos, ainda não fechou totalmente a porta ao, pelo que o avançado segue como possibilidade para os encarnados Bom dia! Estamos de volta para acompanhar tudo o que se passa no mercado. Siga em direto!