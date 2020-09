8h45 - O 'Corriere dello Sport' avança que o Barcelona pediu ajuda a Jorge Mendes para fechar algumas transferências de forma a obter a verba necessária para garantir Lautaro Martínez, do Inter



Confira as movimentações do mercado de transferências de sábado, dia 12





- Vieira estuda 45 milhões de euros porJorge Mendes já avisou presidente do Benfica de que a pretensão dos 60 milhões é quase impossível de atingir - Além de Matheus Nunes,é outro ativo que ovai tentar negociar com o clube a que foi contratado, no caso o, uma vez que, à imagem do médio, a SAD detém somente metade dos seus direitos económicos - As últimas semanas têm sido fartas em rumores relacionados com uma eventual saída dedo. Do duelo turco entreao interesse do, passando ainda pelo, parecem ser vários os clubes que têm o ponta-de-lança em ponto de mira. No entanto, daí até que a transferência esteja para acontecer, vai uma grande distância, até porque a vontade do jogador, sabe, passa por continuar de azul e branco em 2020/21 - Ocontinua a limar arestas em termos de plantel, estandomuito perto de ser reforço dos galos - Ainda não foi ontem que o dossiêavançou em definitivo, arrastando-se de novo por mais um dia. O jogador ainda não foi oficializado no- De acordo com informações recolhidas por, oestá preparado para resgatar em breve mais 40% do passe de, atualmente nas mãos doassume queé difícil: pede 10 milhões pelo médio e os hawthorns ainda não foram além de um empréstimo com uma opção de compra de 6 milhões- Oe ochegaram ontem a acordo para a transferência de, sabe. Depois de ter feito o teste à Covid-19, o internacional argentino aguarda pelos resultados e depois viaja para Espanha previsivelmente ainda hoje onde realizará os restantes exames médicos que antecedem a assinatura de contrato (que deverá ser de 4 épocas). Confira AQUI todos os valores envolvidosBom dia! Fique connosco ao longo do dia e acompanhe a par e passo tudo o que se passa no mercado de transferências!