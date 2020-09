10h15 - Valeri Bojinov, antigo jogador do Sporting, é reforço do Levski Sofia, clube que ja tinha representado duas vezes (de 2013 a 2015 e na época 2018/19).





10h06 -é reforço dopara a nova temporada. O internacional japonês, de 28 anos, chega ao emblema espanhol por empréstimo do Newcastle.9h48 - A chegada deaoestá praticamente encerrada e há agora outro problema para resolver em San Siro: a saída de. O uruguaio não entra nos planos de Conte e está perto de rumar ao9h30 -está mais próximo de rumar aoe não aocomo tudo parecia indicar. Segundo a imprensa espanhola, a rutura das negociações com os red devils deveu-se ao facto do United não querer incluir uma cláusula de recompra que oquer incluir na transferência, algo que os spurs estão dispostos9h20 - Uli Hoeness garante que a renovação deestá bloqueada porque o seu agente, Pini Zahavi, reclama honorários excessivamente altos: segundo o dirigente do, Zahavi exige entre 10 e 20 milhões de euros de comissões8h55 -é o grande protagonista de da imprensa desportiva internacional. Barnett, agente do galês, assumiu ontem ter havido reuniões com opara acertar a saída dorumo à eqipa de José Mourinho. O único entrave está agora no salário do jogador que os spurs não conseguem suportar. "Estamos a falar com o Tottenham, que é para onde Bale quer ir", assumiu o agente.8h40 -ruma aopor empréstimo dopor uma temporadatem aumento garantido: a partir de agora, o médio só deixará ocaso surja uma oferta que seja considerada irrecusável por ambas as partes