8h09 - O jornal francês 'L'Équipe' realizou um estudo para avaliar quanto custará 'tirar' Kylian Mbappé do PSG. O diário desportivo conclui que se o jogador renovar contrato, o preço da saída poderá rondar os 250 milhões de euros; se decidir não prolongar o vínculo, o valor do passe fica pelos 100 milhões.





8h05 -dejá garantiu Bale, Reguilón, Hojbjerg, Doherty e Hart, mas não vai ficar aqui. Segundo a 'Sky Sport Italia', os spurs iniciaram negociações com opara a contratação de. Os italianos pedem 60 milhões de euros pelo defesa esclovaco, de 25 anos, enquanto os ingleses não querem passar dos 50.- Ocontinua interessado em comprar o passe depara apresentar à SAD do- O jornal ‘The Sun’ escreveu na sua edição de ontem que oacenou acom uma, estando assim muito perto da fasquia dos quatro milhões que o lateral-esquerdo exigiu aopara renovar o contrato.sai mesmo a custo zero do. O camaronês chegou ontem a Istambul em voo privado, que investiu nele 16,6 M€, entre aquisição de passe e renovação. Vai assinar pelovai mesmo prosseguir a carreira no, de França. As negociações entre o clube gaulês e oe o médio deverá apresentar-se no principado até final desta semana., de 23 anos, poderá deixar opor. Ao queapurou, o presidente encarnado já fez até questão de transmitir ao empresário do jogador,, que não vale a pena trabalhar numa possível transferência do defesa-central do, de 23 anos.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências, onde como é hábito acompanharemos todos os rumores e confirmações. Fique connosco!