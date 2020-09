8h17 - A imprensa italiana revela que Mario Balotelli deverá assinar um contrato válido por um ano com o Génova. O avançado transalpino, recorde-se, deixou o Brescia de forma algo conturbada.





8h14 - O jornal 'The Sun' escreve que opretende emprestar o guarda-redes, depois de ter contratadopara a baliza.8h13 -vai apresentar-se hoje nas instalações dopara a realização dos testes médicos. O avançado uruguaio rescindiu com odopara 2020/21. O médio, de 21 anos, representava o, da Bósnia-Herzegovina, que defrontou recentemente o Rio Ave na 2ª pré-eliminatória da Liga Europa.- A saída deserá oficializada hoje pelo. O médio sérvio vai mudar-se para o, da Arábia Saudita.- A evolução de, que tem seguido com atenção as exibições do lateral dono último ano.está com a sua posição fragilizada noe, nesse sentido, a imprensa espanhola voltouao- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências, onde como é hábito acompanharemos todos os rumores e confirmações. Fique connosco!