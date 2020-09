9h10 - O 'Tuttosport' avança que a Juventus procura um avançado e que Moise Kean (Everton) e Fernando Llorente (Nápoles) são os alvos.





8h45 -, médio brasileiro de 31 anos que passou por, pode estar de regresso a Portugal. A imprensa brasileira escreve que o jogador pode estar de saída doe que os seus empresários estão em negociações com um clube do nosso país.8h35 - A imprensa inglesa avança que onão quer pagar os 60 milhões de euros exigidos pelopor, defesa eslovaco de 25 anos. As negociações prosseguem.8h31 - Oquer contratar o holandês, mas ofaz de tudo para reter o avançado holandês. O clube francês ofereceu-lhe uma proposta de renovação que o presidente Jean-Michel Aulas diz ser "irrecusável".8h27 - O 'Mundo Deportivo' avança esta manhã que operguntou aopela situação de, médio espanhol de 21 anos que foi aconselhado pora sair de Camp Npou emprestado por uma época. Otambém está atento à situação do jovem, que já disse não ter a intenção de abandonar o clube catalão.8h24 - O jornal 'As' escreve que oestá à procura de um clube para poder emprestar, avançado sérvio sem espaço no plantel de. O jogador gostava de voltar ao, mas o clube alemão não está interessado.8h16 - O jornal 'Marca' revela quelevou aouma proposta de 150 milhões de euros por(125 milhões fixos + 25 em variáveis), mas que o clube catalão nem quis ouvir os contornos do negócio. Não se sabe quem foi a equipa a fazer a oferta, mas em Inglaterra garantem que oestá muito interessado no jovem jogador.quer mais um central – para além de– eé o desejo do técnico, mas a SAD- O. Rúben Dias está perto de rumar aopor 70 M€.adota o caminho inverso, avaliado em 15 M€. O jogo de hoje, com o Moreirende, pode ser o último de Rúben Dias de águia ao peito.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências, onde como é hábito acompanharemos todos os rumores e confirmações. Fique connosco!