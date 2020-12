9h30 - Oserá o adversário do Benfica nos 16 avos-de-final da Liga Europa, mas muito pode acontecer nos gunners até ao primeiro jogo entre as duas equipas, marcado para 18 de fevereiro. É que a formação de Londres está a passar por uma crise de resultados na Premier League e são muitas as notícias que dão conta de que o treinadorestá a prazo. Estes são os nomes apontados pelo TalkSport. Alguns têm clube, o que se afigura mais difícil.8h51 - Eliminado das competições europeias, o Inter Milão vai fazer cortes no plantel. Quatro saídas estão certas em janeiro:8h42 - O pai denegou a informação avançada pelo 'El Chiringuito', que dava conta de teria viajado recentemente para Barcelona para negociar a transferência do craque para o8h40 - Independentemente do processo de renovação de, venha ele a ser concretizado ou não, nos bastidores há já quem se vá posicionando tento em vista a negociação do passe do médio-ofensivo . De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, são esses os casos do Marselha, da França, assim como do Arsenal, de Inglaterra.8h36 - Jorge Jesus já veio recentemente a lume dar"como perdido", mas na verdade vai tentando manter a pressão junto de Luís Filipe Vieira para que não desista do defesa-central do Santos.8h15 - Questionado sobre o futuro após receber o Golden Boy,espondeu: "Juventus? Estou feliz no Dortmund»8h05 -tem um novo nome de peso ligado à gestão da sua carreira. De acordo com as informações recolhidas por Record, Pini Zahavi tem agora uma importante palavra a dizer sobre o futuro do médio . O jovem internacional português, de 20 anos, termina contrato com o FC Porto em junho de 2022, pelo que aquele é um novo dado a ter em conta8h01 - O recém-eleito presidente do Santos, coloca travão nas pretensões doporOs encarnados querem tentar fechar o negócio o mais rapidamente possível, de forma a que o central, de 25 anos, seja autorizado a viajar para Portugal, mas o responsável promete não facilitar. Aliás, a sua ideia é apenas avaliar a proposta das águias a partir de 1 de janeiro, quando tomar formalmente posseBom dia. A duas semanas do arranque do mercado, já há muitas movimentações. Siga aqui tudo o que se passa.