9h13 - A Juventus está no mercado por um avançado. O 'Corriere della Sera' avança que Arek Milik, do Nápoles, é o objetivo.





9h05 - Aestá em negociações adiantadas para contratarlateral direito do9h01 -do que tem a receber do negócio entre clubes, para facilitar a transferência para o Benfica. O central detém 15% do passe, mas abre mão de parte.8h51 -na reabertura da janela de transferências, em janeiro. Segundo Record apurou, a exibição consistente do guarda-redes, de 25 anos, na vitória frente ao Sp. Braga (2-1), na última jornada da Liga NOS, teve o condão de despertar as atenções de antigos interessados e a verdade é que já chegaram às mãos de Rui Pedro Soares algumas propostas pelo futebolist8h31 - Oretirou-se na luta pore em Espanha já se fala em via livre para ocom dois cenários: 2021 ou chegada a custo zero em 2022.8h30 - O mercado de inverno pode igualmente servir para os responsáveis leoninos contratarem mais um. Esta situação já foi equacionada no verão, tanto que a SAD fez uma oferta pelo brasileiro Lyanco que acabou por ser recusada pela direção do Torino.8h26 - Uma das prioridades doem janeiro, passa por assegurar mais um avançado, e Rúben Amorim há muito que já definiu o seu alvo preferencia l:. O técnico conhece o jogador do Sp. Braga do curto período em que treinou no Minho, pelo que conhece o seu sistema, e por isso poderia rapidamente transformar em golos o investimento que a SAD leonina seria obrigada a realizar.8h19 - Garantida a qualificação do Santos para as meias-finais da Libertadores,reforçou o desejo de deixar a para jogar no«Que as promessas sejam cumpridas e eu possa seguir o meu caminho»8h15 - Se, no verão, Francisco Geraldes e Gelson Dala rumaram em definitivo ao, envolvidos no negócio por Nuno Santos, a fórmula vai voltar a repetir-se , agora na operação por. A despeito de não estar, para já, definida qual a moeda de troca, de acordo com informações recolhidas por Record existem alguns nomes em cima da mesa. Um deles é o decentral de 24 anos que integra o lote de excedentários do Sporting.8h10 - O treinador doCuca,antes das meias-finais da Taça Libertadores, cuja primeira mão está marcada para 5 e 6 de janeiro.8h01 - Está tudo encaminhado para quea curto ou médio prazo. Record apurou junto de diversas fontes que o Sporting tem uma base de entendimento com o lateral, de 25 anos, e com o Rio Ave, numa operação de mercado que não incluirá verbas. Os gregos do Olympiacos, treinados pelo português Pedro Martins, estavam na corrida, mas entretanto saíram de cena.