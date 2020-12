10h12: O Inter vê com bons olhos a contratação do extremo dinamarquês da Sampdoria Mikkel Darmsgaard. Segundo o Calciomercato, as negociações pelo jogador de 20 anos ainda não começaram mas as conversações estarão prestes a começar





10h05:continua a ser um dos principais alvos de Zinedine Zidane para oe o jogador parece estar cada vez mais perto de sair do. Segundo o Todomercado, o preço do jogador terá baixado e, sem ter ainda renovado, quer sair numa operação que pode acontecer por 50 mihões de euros.9h20: Segundo o 'Daily Mirror',, de 23 anos, pode renovar já em janeiro o contrato com o, com um considerável aumento de salário: para o convencer, o clube inglês estará prestes a aumentar o salário semanal dos 110 mil para os 330 mil euros, ou seja três vezes mais. O vínculo atual termina em 20239h12: Oestá disposto a baixar o preço de, tornando assim mais fácil uma ida para ojá em janeiro. Segundo o L’Equipe, o valor do avançado é de atualmente 5 milhões de euros.9h10: Ojunta-se agora à corrida por, numa altura em que acontinua a ser a favorita para consehuir o jogador do- A estadia deemestá perto de terminar e a saída do central é um dado adquirido, ao ponto de as duas partes já terem encetado os primeiros contactos para um processo de divórcio que pretendem ver consumado já em janeiro.- A Taça Libertadores ainda está a travar o acordo entrepor. Ao queapurou, o clube do litoral paulista exige ficar com o defesa-central enquanto estiver a competir naquela prova sul-americana, algo a que o líder dos encarnados tem resistido a caminho dopor 3 milhões de euros: ao que tudo indica, jovem médio-defensivo será um dos primeiros reforços dos famalicenses no mercado de invernoacaba de deixar oe o seu telefone não vai tardar por certo a tocar. Oestá, segundo o ‘Daily Mail’, de olho no dirigente português , tendo-o em elevadíssima consideração no que toca à análise e leitura das movimentações de mercadoBom dia! Fique connosco ao longo do dia e acompanhe tudo o que se passa no mercado de transferências