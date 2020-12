10h51: O Arsenal está já de olho no mercado de transferências de janeiro e, segundo o 'The Sun', tem sete 'alvos' escolhidos, um dos quais a alinhar no Sp. Braga





10h30: É oficial:regressa aopara assumir o cargo de diretor-geral adjunto 10h19: Não está nas contas do Benfica , mas está nas do. Segundo o 'Mundo Deportivo',poderá rumar à equipa dirigida por José Bordalás, uma vez que continua a não ser opção no Barcelona10h: A dar nas vistas nojá está pronto para novos voos. Essa é, pelo menos, a opinião de Lothar Matthaus que acredita que o jovem "dará o próximo passo". "O Dortmund deve estar grato por ter podido contar com ele, porque é um avançado que se encaixa perfeitamente na equipa. Aos 20, é uma máquina. É um avançado que voa. Traz positividade para a equipa ao mesmo tempo que contribui com golos. É insubstituível", disse ao site oficial da Bundesliga9h35: Escreve o 'The Sun' que otem sete "potenciais estrelas" debaixo de olho e uma delas é, do9h30: A contratação deé um dos negócios apetecíveis do mercado. O jogador recusa-se a renovar com oe, segundo o 'Daily Express', além de Real Madrid, também Manchester United e Chelsea estão na corria pelo lateral esquerdo9h18: Segundo o Ilbianconero, avai avançar com uma proposta por, do, que pode negociar com qualquer clube a partir de janeiro- Em entrevista exclusiva asublinha que espera "sair como alguém especial". "O objetivo é sempre sermos reconhecidos, deixarmos a nossa marca. Se calhar este é o clube onde estou a deixar a minha melhor versão", disse. Leia AQUI a entrevista ao jogador dona íntegra- A renovação devai ser a prenda no sapatinho dos sportinguistas e está prevista ser oficializada entre hoje e amanhã foi apontado aopelo portal Fichajes mas, segundo Record apurou, o jogador doBom dia! Fique a par e passo de tudo o que se passa na antecâmara da abertura do mercado de transferências