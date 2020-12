10h47: Ronald Araújo é um dos jovens do Barcelona que está a gerar muito interesse no mercado. O Real Madrid e o Atlético estarã na corrida





10h35: Segundo avança o 'Bild' e confirmou posteriormente a 'Sky Alemanha' e o 'L'Équipe', Thomas Tuchel foi despedido do PSG. Mauricio Pochettino será o senhor que se segue no banco da equipa francesa, segundo o RMC Sports10h20: Erling Haaland é o objetivo número 1 do Real Madrid para o verão de 2022, mas o Manchester City juntou-se agora à corrida- Blindagem ganha força no, da equipa B, renova até 2023 com cláusula de 30 milhões de euros- O elevado grau de exigência do ciclo que arranca a 2 de janeiro, com a receção ao Sp. Braga, não vai condicionar a abordagem doao mercado de janeiro. A garantia foi dada pelo próprio Rúben Amorim Confira as movimentações do mercado de ontem Bom dia! E que presente de Natal lhe dará o seu clube no que a reforços diz respeito? Fique connosco ao longo do dia e acompanhe tudo o que se passa no mercado de transferências