10h34 - O jornalista italiano Nicolò Schira revela que o treinador português Leonardo Jardim está na lista do Spartak Moscovo para suceder a Domenico Tedesco. Além do técnico luso, os moscovitas também equacionam Rafa Benítez, depois de Roberto De Zerbi, do Sassuolo, ter rejeitado uma oferta formal.





10h28 - O médio espanhol, do, é alvo do, avança o 'Mundo Deportivo'.10h24 - De acordo com o 'L'Équipe', o internacional espanholvai regressar à Europa e opoderá ser o destino do jogador de 30 anos, que termina contrato com o10h14 - Oanunciou que9h32 - O Daily Mail refere que otemcomo objetivo prioritário.9h19 - A chegada deao PSG levoua decidir ficar no clube francês, avança o 'TyC Sports'.8h53 -vai deixar o Inter neste mercado de inverno e de acordo 'La Gazzeta dello Sport' o destino poderá ser o8h47 está na iminência de sair para ode Pedro Martins. O clube grego terá acertado com os castores a mudança já em janeiro, por um valor que deverá rondar os 3,5 milhões de euros, sendo que 50 por cento será para o FC Porto, que detém metade do passe do internacional moldavo.8h41 - O está preparado para ir até ao limite na tentativa de contrataravançado do Sp. Braga, apurou Record junto de diversas fontes. O ponta-de-lança, de 28 anos, é o alvo preferido para o reforço do ataque na próxima janela de transferências e uma das soluções encontradas para Frederico Varandas poder satisfazer as pretensões de Rúben Amorim passa pela realização de um negócio em que uma percentagem de uma venda futura se mantém na posse do emblema minhoto.8h30O acordo com poderá ser oficializado em breve. O presidente doafirmou que o processo "está bem encaminhado". "Mas só falo em acerto quando estiver tudo assinado", observou Andrés Rueda, em declarações ao UOL, num sinal de que os últimos obstáculos podem ter sido ultrapassados. A mesma publicação assegura que o central deve despedir-se do Peixe amanhã, no encontro com o Ceará, a contar para a 27ª jornada do campeonato brasileiro.8h21Os italianos da, médio ucraniano que está em final de contrato com o Shakhtar Donetsk e que opretende garantir para a próxima temporada.