8h25 - Cada vez mais afastado das opções principais de José Mourinho, Dele Alli continua na agenda do PSG. Segundo o 'Footmercato', jogador e clube continuam em contacto e a chegada de Mauricio Pochettino a Paris pode 'apressar' o processo.





8h22 - Oestá no mercado em busca de um avançado para servir de alternativa a Zlatan Ibrahimovic e segundo o 'AS' a opção principal é, do. Além do sérvio, na mira dos líderes da Serie A estão ainda(Sassuolo) e(Celtic).8h17 -é um dos nomes que está na agenda dopara reforçar a equipa em janeiro. O lateral direito doé visto no Emirates como uma boa solução para suprir a eventual saída Héctor Bellerín, segundo adianta o 'Daily Mail'.8h10 - A SAD do terá de fazer um esforço para garantir ouou, médios-defensivos que Jorge Jesus considera prioritários para janeiro. O brasileiro tem uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros, montante que o Betis quer para abrir mão do internacional português.8h08 - quer resolver a transferência para oe mudar-se para Portugal logo no início de janeiro, sem esperar pelo final da participação dona Taça Libertadores, como anunciou o novo presidente do clube paulista, Andrés Rueda.8h06 -, médio do pode estar mesmo a caminho dajá no mês de janeiro e tornar-se companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo. O rumor tem ganhado força nos últimos tempos e ontem surgiram relatos na imprensa turca sobre uma reunião entre os representantes de Özil e enviados da vecchia signora.- Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma jornada de acompanhamento das novidades do mercado de transferências. A quatro dias da abertura oficial da janela, muito começa a ser trabalhado nos bastidores e empoderá acompanhar tudo. Fique por aí!