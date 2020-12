8h51 - O Vasco da Gama já pensa em nomes render Sá Pinto. Na última noite houve uma reunião e de acordo com o 'Globoesporte' Zé Ricardo é uma das possibilidades para caso de demissão do técnico português.





8h41 - Opensa em renovar com, diz a Sky Sports.8h39 -, do Sevilha, é um dos objetivos do Arsenal, adversário do Benfica na Liga Europa, para reforçar o plantel, avança o 'The Sun'.8h34 -está decidido a deixar ono verão. De acordo com o 'As', o desejo do jogador espanhol é voltar a trabalhar com Lopetegui, que agora orienta o. Zidane não admite que a saída aconteça neste mercado de inverno8h30 - Fpode vir a regressar à. Os bianconeri procuram reforçar o ataque e o avançado tem sido associado ao emblema de Turim. Segundo a Sky Sports, o avançado espanhol pretende deixar o Nápoles no mercado de transferências de janeiro, já que realizou apenas 19 minutos esta época ao serviço dos napolitanos, e a Juve já terá iniciado conversações com os representantes do jogador. Porém, a Juventus terá concorrência, pois a Sampdoria é outro clube interessado na contratação do internacional espanhol, de 35 anos.8h15 -lateral português, está emprestado ao Milan pelos ingleses do Manchester United e tem sido utilizado com frequência por Stefano Pioli, treinador dos rossoneri. O defesa, de 21 anos, soma dez jogos pela equipa transalpina e apontou um golo. O ex-jogador do FC Porto tem convencido e o clube que lidera a Serie A quer avançar para a sua contratação em definitivo, já em janeiro, segundo avança a imprensa italiana.8h12 - José Carlos Peres foi presidente do Santos durante três anos até sofrer um 'impeachment' e acabar por deixar o cargo à força em novembro. O ex-dirigente do Peixe deixou várias críticas à gestão atual , uma das quais em relação à situação deo. "Acho essa possibilidade de vendê-lo para omedíocre, surreal", vincou em declarações ao canal 'Diário do Peixe', no Youtube.Bom dia! Já falta muito pouco para a reabertura do mercado. Siga aqui tudo o que se passa!