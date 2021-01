8h50 - 'Daily Mail' avança que o Manchester City está a ponderar dar 35 milhões de euros por Manuel Locatelli, médio do Sassuolo.



8h40 - Marcos Braz saiu em defesa do treinador do Flamengo, cuja saída já foi equacionada: «Estou com o Rogério Ceni até o fim. Ele pode saltar do avião sem paraquedas que salto atrás dele e ofereço-lhe proteção»



8h30 - O jornal 'La Provence' avança quese ofereceu aomas que lhe fecharam a porta.8h20 - Ainvestirá um total de quase 8 milhões de euros nos passes dequeimando etapas no que estava estipulado e seguindo uma política que visa garantir o maior controlo possível sobre os jogadores que podem ser mais cobiçados no mercado, sendo esta dupla a referência mais evidente neste momento, face até ao número de interessados que já surgiram.8h15 - José Mourinho comentou o momento deno Tottenham e abriu a porta à permanência. "Se ele ficar fico contente. É um bom jogador e quando precisamos sabemos que temos ali um jogador com qualidade. Mas não somos egoístas e pensamos nos jogadores e no seu clube, por isso temos de esperar", frisou o técnico dos spurs.8h10- O futuro demuito dificilmente passará pela Grécia, onde esteve a ser negociado com PAOK e AEK. Apesar de estarem interessados no brasileiro, os dirigentes dos dois clubes consideram o investimento demasiado elevado.8h02 -foi a surpresa de Jorge Jesus no onze de ontem no Estádio José Gomes. Ao lado de Jardel no eixo defensivo, o jovem central – 6º francês a vestir a camisola das águias – estreou-se pelo Benfica ao 25º jogo oficial da temporada e mostrou qualidades, tendo garantido a baliza inviolada. No final, mereceu elogios do técnico dos encarnados. Sem muito trabalho a nível defensivo no jogo da Taça de Portugal, o camisola 18 emprestado pelo Barcelona já tem, no entanto, o destino traçado, devendo abandonar as águias já em janeiro, de regresso à cidade condal.Bom dia! Estamos de volta para acompanhar mais um dia de mercado. Siga aqui ao minuto.