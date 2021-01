9h25: Kangin Lee termina contrato com o Valencia a 30 de junho de 2022 e não aceitou, até agora, assinar uma proposta de renovação. O emblema espanhol está de novo a tentar renegociar





9h05:, do, vai decidir o seu futuro só em junho, quando acabar a temporada, disse em entrevista ao Canal Football Club. O Rparece, nesta altura, o destino mais provável8h36: O ‘The Sun’ noticia quepode estar de saída do, referindo ainda que Jorge Mendes já trabalha para arranjar clube para o técnico.8h25:pode não terminar a época no. Segundo o Dailymail, o, clube ao qual pertencem os direitos do jogador não está satisfeito com a pouca utilização do médio nos colchoneros e pensa 'resgatá-lo' para o emprestar de novo. Ojá se msotrou interessado8h20: O calciomercato apontaao. O croata está sem clube desde que deixou o Al Duhail, do Qatar, no verãoConfira as movimentações do mercado de ontem , quarta-feira, 14é carta fora do baralho dos encarnados. Depois de algumas semanas em conversações com o- Oestá interessado em Tomás Tavares , lateral-direito ligado aoe que não continuará nona segunda metade da temporada- Ocontinua na corrida pela contratação de Pepê , extremo doque é alvo da SAD nesta janela do mercado, mas não conta com a participação direta de Sérgio Conceição na tentativa de seduzir o jogador- Um dos empresários derevelou que oteve de bater a concorrência dos rivais para garantir o reforço para o ataque. "FC Porto chegou até a fazer uma proposta ou algo do tipo", afirmou Márcio Bittencourt.Bom dia! Fique connosco ao longo do dia e acompanhe a par e passo tudo o que se passa no mercado de transferências