8h45: Segundo o 'Daily Mail', o Tottenham segue de perto Kim Min-jae, defesa sul-coreano conhecido como o 'monstro' pelo seu poderio físico, que alinha no Beijing Sinobo Guoan, da Superliga chinesa.





8h38: Pep Guardiola está de olho na contratação de, médio de 23 anos do, para o seu. Segundo o Calciomercato, atambém está na corrida8h30: O 'The Times' avança que a continuidade deem Londres não está certa, apesar do galês estar satisfeito noe doter arranjado uma solução com o seu empréstimo- Otinha a esperança de queabdicasse de participar na final da Taça Libertadores para antecipar a viagem para Portugal, mas esse cenário não se irá colocar - Opretende levar a cabo ainda este mês, segundo o ‘The Telegraph’, uma limpeza no plantel principal, apesar de ser o líder isolado da Premier League. Solskjaer vai tentar despachar mais quatro jogadores aguarda luz verde de Vieira: ainda não há acordo entre Benfica e Marítimo - Os responsáveis da SAD doaguardam que o médio, internacional japonês, decida em breve - talvez ainda hoje - se aceita ou não a proposta apresentada pelos algarvios : contrato até ao fim da época com outra de opção."não deve ficar no" para lá desta janela de transferências, após ter cumprido apenas dois jogos na primeira parte da época. E o agente do médio, de 29 anos, abre a porta a uma possível mudança para o- O lateral-direito, que ainda não foi utilizado na campanha em curso (perdeu a pré-época devido a uma operação a uma hérnia e só ficou restabelecido em outubro), poderá deixar o Portimonense no mercado de invernopode reforçar ode acordo com o portal Sport Avaz. O jovem avançado de apenas 17 anos tem contrato com os suecos do, do país natal, mas terá uma proposta das águias em mãos Bom dia! Hoje é dia de clássico mas há muitos outros motivos de interesse para ficar connosco! Acompanhe aqui, a par e passo, tudo o que se passa no mercado de transferências