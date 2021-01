9h45 - André Villas-Boas admitiu em declarações aos jornalistas que recebeu uma mensagem de WhatsApp, proveniente de um número anónimo, dizendo que Diego Costa queria jogar no Marselha. Saiba mais aqui.





9h09 - O jornalista Fabrizio Romano, avança quetemcomo prioritário e que o jogador vê com bons olhos o regresso à Premier League. O salário de Eriksen está a complicar no entanto as negociações.8h51 - O jornal'The Guardian' reforça quevai se reforço do8h44 - O francêsfoi emprestado pelo Torino ao8h41 -, defesa brasileiro que termina em junho o contrato com o Bordéus, juntou-se em Marbella ao Lokomotiv Moscou, de modo a fazer os testes médicos e assinar contrato.8h35 -reiterou o amor ao futebol mas admitiu: «Tive momentos em que quis parar de jogar»8h33 - Ointensifiica os contactos porO clube italiano pretende o empréstimo do jovem lateral do Barcelona.8h31 - O jornal belga ‘HLN’ noticiou uma alegada proposta dode 10 milhões de euros, por Roman Yaremchuk. Apesar de os leões estarem no mercado por um avançado, Record sabe que a SAD não fez qualquer proposta pelo ucraniano de 25 anos do Gent.8h20 -não convence – apenas três golos em 23 jogos – enão entra nos planos, por isso André Villas-Boas anseia por um avançado.em final de contrato com o Nápoles, é o desejado e, segundo a RMC, já existe acordo entre Marselha e o polaco, mas ainda falta convencer o clube italiano a libertar o jogador este mês.Bom dia! Estamos de volta para acompanhar mais um dia de mercado. Siga tudo ao minuto.