Bom dia! De olho na final da Champions de amanhã e com muitas seleções nacionais já a preparar o Euro'2020, há muito mais para acompanhar no mundo do futebol, nomeadamente no que ao mercado de transferências diz respeito. Fique connosco ao longo do dia e acompanhe, a par e passo, todas as movimentações aqui connosco ao longo do dia!



Ao Minuto há 29 min 08:38 Adeptos do Real Madrid à espera de... tudo Os pesos-pesados do Real Madrid queriam a continuidade de Zidane, avança o ‘As’. De acordo com o comunicado do clube, foi o francês quem decidiu terminar mais cedo o contrato com os merengues, que expirava em 2022. Agora ainda não há decisão de quem vai ocupar o lugar e os adeptos esperam uma verdadeira revolução há 32 min 08:35 Reunião decisiva para afinar plantel no Benfica Luís Filipe Vieira, Rui Costa e Jorge Jesus encontram-se hoje, sabe Record, para uma reunião decisiva com vista à preparação da temporada 2021/22. Saiba mais aqui há 34 min 08:34 Dança das cadeiras: mercado de treinadores ao rubro

O mercado de transferências promete ser animado, sobretudo no que respeita a treinadores. Em Itália, o despedimento de Pirlo está por horas e Massimiliano Allegri vai voltar ao banco dos bianconeri na próxima época, de acordo com a Sky Sports. O treinador, de 53 anos, estava sem clube desde 2019, ano em que deixou a... Juventus. Deverá assinar um contrato até 2025 e irá cobrar 9 milhões por ano. Tudo aqui há 34 min 08:33 Rosier insiste em continuar no Besiktas Rosier, lateral-direito que na última época representou o Besiktas por empréstimo, não entra nos planos do Sporting para a próxima temporada, com a novidade de ter assumido na última semana que quer continuar a vestir pelas águias de Istambul na época 2021/22. há 35 min 08:32 Bruno Lage tem concorrente para o Wolves Frank Lampard é o mais recente candidato a suceder a Nuno Espírito Santo no comando técnico do Wolverhampton, avança a rádio inglesa TalkSPORT. O inglês, de 42 anos, está sem treinar desde janeiro, altura em que não resistiu aos maus resultados ao serviço do Chelsea. Leia tudo aqui há 36 min 08:32 Gabriel tem planos e espera clarificação do Benfica

Gabriel está à espera que o Benfica lhe comunique se conta ou não com ele. O nosso jornal sabe que o médio tem planos para qualquer eventualidade, aguardando apenas que a SAD o informe. Leia tudo aqui há 36 min 08:31 Sporar no mercado para dar retorno ao Sporting

Andraz Sporar está na lista de transferíveis do Sporting rumo a 2021/22, ele que foi um dos jogadores emprestados na segunda metade da última temporada, no caso no âmbito da contratação de Paulinho – o esloveno, tal como Cristián Borja, foi incluído na operação para agilizar o processo e dar uma alternativa de ataque a Carlos Carvalhal, no Sp. Braga. Saiba mais aqui há 37 min 08:30 Alfa Semedo quer Inglaterra Sem espaço na Luz, Alfa Semedo tem vários clubes interessados em Inglaterra e, ao que foi possível apurar, é aí que pretende manter-se. No entanto, depois de já ter alinhado por Nottingham Forest e Reading a título de empréstimo das águias, o médio deseja agora, em cenário ideal, ser transferido a título definitivo para um emblema britânico