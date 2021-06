há 1 horas 08:56

Transferência de Esgaio para o Sporting nas mãos dos presidentes





A direção do Sporting, na próxima semana, vai começar a acelerar diversos processos pendentes para tentar iniciar a pré-temporada com o mínimo possível de dúvidas no plantel. O regresso de Ricardo Esgaio a Alvalade é um dos assuntos em cima da mesa e, segundo Record apurou, será discutido entre os dois presidentes com a colaboração do diretor desportivo dos leões, Hugo Viana.