há 36 min 09:08

Conceição assina renovação ao meio-dia

Sérgio Conceição renovou o contrato com o FC Porto por mais três épocas, ou seja, até 2024, indo assim ao encontro das pretensões de Pinto da Costa, que desejava manter o técnico à frente da equipa até ao final do seu mandato na presidência do clube. Com a assinatura deste vínculo, cuja cerimónia está marcada para o meio-dia de hoje, no Estádio do Dragão, o técnico, de 46 anos, poderá cumprir sete épocas consecutivas à frente da equipa do FC Porto.