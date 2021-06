Sai Rui Patrício, entra José Sá? As trocas na baliza do Wolverhampton

O jornalista italiano Fabrizio Romano adiantava ontem que Rui Patrício está na lista de reforços da AS Roma de Mourinho e que o Wolverhampton pede 12 milhões pela sua transferência. O Wolves, que deverá oficializar Bruno Lage nos próximos dias, já terá escolhido José Sá, do Olympiacos, para ocupar o lugar de Patrício na baliza



Wolves have completed the agreement to announce Bruno Lage as new manager in the next days, just a matter of time. #Wolves



AS Roma are interested in Rui Patricio as potential new signing, Wolves ask for €12m price tag. José Sa could be his replacement. #Roma @SkySport