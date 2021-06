há 1 horas 09:07

Atlético Madrid recusa Corona a custo zero: dragões alertados por alto dirigente





O agente de Jesús Corona preparou uma saída do extremo a custo zero para o verão de 2022 e, nesse sentido, apresentou uma proposta de negócio ao Atlético Madrid que consistia em manter o jogador no FC Porto na próxima época para depois o oferecer aos colchoneros sem custos de transferência. O negócio não envolvia o pagamento de qualquer verba aos dragões, mas o agente do jogador, Matías Bunge, pretendia um prémio de assinatura para Corona a rondar os 10 milhões de euros, ou seja, metade do valor que os dragões estão a exigir para negociar o passe do jogador nesta fase do mercado.