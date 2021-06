há 1 horas 08:34

Despedida com emoção: Peglow já deixou o Internacional





João Peglow já se despediu do Internacional de Porto Alegre e está a fazer as malas para rumar à Invicta, onde dentro de algumas semanas se vai juntar à equipa B do FC Porto. O criativo, de 19 anos, foi suplente não utilizado na derrota do Colorado frente ao Vitória da Baía, para a Copa do Brasil, mas no final do encontro a sua atitude chamou a atenção de quem estava no Estádio Beira-Rio.