Defesa do FC Porto com reforços em duas posições

Além do eixo, a defesa do FC Porto para 2021/22 também será reforçada com um lateral esquerdo de raiz. Conforme o nosso jornal noticiou em tempo oportuno, os dragões estão no mercado à procura de um suplente para o nigeriano Zaidu e até chegaram a questionar o Belenenses SAD sobre as condições para a venda do jovem Nilton Varela, de 20 anos.