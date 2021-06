há 1 horas 08:38

Sporting arrisca perder João Mário





As negociações do Sporting com o Inter Milão, por João Mário, complicaram-se e podem estar em risco. O revés surge depois de Federico Pastorello, empresário do médio, ter acertado com a administração dos nerazzuri, na semana passada, um valor que parecia capaz de desbloquear o acordo: 7,5 milhões de euros.