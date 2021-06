há 27 min 08:52

Sporting 'baixa' preço de Ugarte





Manuel Ugarte continua a ser um alvo fixo na mira dos leões com vista ao reforço do plantel e Record sabe que a SAD do Sporting surge com nova base argumentativa no negócio por forma a baixar as pretensões do Famalicão. A intenção dos campeões nacionais passa, na essência, por evitar que o médio uruguaio chegue a Alvalade ao abrigo de uma transação com condições semelhantes àquelas com que Pote fez o mesmo trajeto no verão passado, isto é, colocando jogadores excedentários sobre a mesa de conversações.