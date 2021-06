há 27 min 08:47

Lazio insiste em Tavares

A Lazio mantém Nuno Tavares na mira. De acordo com o ‘Il Messaggero’, o lateral-esquerdo do Benfica está na lista do clube italiano, tendo sido já avalizado por Maurizio Sarri. Ainda assim, a Lazio está atrasada na corrida, uma vez que o Nápoles já se encontra em negociações com o Benfica, depois do técnico Luciano Spalletti ter dado o ‘ok’ à contratação do futebolista formado no Seixal.