há 31 min 09:39

Jefferson assina pelo Paysandu

O brasileiro Jefferson, antigo lateral-esquerdo do Sporting, vai jogar no Paysandu, clube da Série C do Campeonato Brasileiro. "Estou muito feliz com esse novo desafio na minha vida. Espero que possamos fazer um grande campeonato para termos o acesso à Série B. Não vai faltar disposição da minha parte e estou muito feliz por voltar ao Brasil e a um grande clube como o Paysandu", explicou o jogador, de 32 anos, que em Portugal vestiu também as camisolas do Estoril e do Sp. Braga.