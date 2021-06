há 45 min 08:27

Daniel Wass já discute salário com o Sporting





A menos de uma semana do regresso do campeão nacional, o Sporting está mais perto de oferecer a Rúben Amorim uma das prioridades que o técnico identificou para o reforço do plantel: um lateral-direito que faça ‘frente’ a Porro. Daniel Wass já discute salário com o Sporting. O acordo com o Valencia está fechado.