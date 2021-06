há 1 horas 08:30

Alavés deseja Loum por empréstimo



Miguel Barreira

Abre-se uma nova via para Loum dar continuidade à sua carreira fora do Dragão. De acordo com as informações recolhidas por Record, o Alavés está interessado no médio portista e já colocou em cima da mesa a possibilidade de recebê-lo por empréstimo, com uma opção de compra a acionar no final de 2021/22. Leia aqui o artigo completo.