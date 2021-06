há 1 horas 08:20

Cervi desbloqueado



José Reis/Movephoto

A transferência de Franco Cervi do Benfica para o Celta de Vigo deverá ser oficializada nas próximas horas, depois de acertados os derradeiros detalhes do negócio. A imprensa espanhola noticiou ontem que representantes do emblema galego estiveram na terça-feira em Lisboa, tendo alcançado acordo com as águias.